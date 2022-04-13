Buça’da uluslararası örgütler toplu mezarları inceliyor
Rus ordusu Buça’dan geri çekildikten sonra ortaya çıkan toplu mezarlar tüm dünyada infial yaratmıştı. İnfaz ve işkence izleri,Buça’da bir katliam yaşandığını işaret etmişti. Bölgedeki boş arazilerde yapılan kazılar sırasında yeni toplu mezarlara ulaşıldı. (Haber:Korhan Varol Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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