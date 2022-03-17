20 yaşındaki Nastya Tikhaya, fotoğrafın hikayesini NTV’ye anlattı
Ukrayna’da milyonlarca kişi savaşa rağmen direnmeye hatta hayatta kalmaya çalışıyor. Onlardan biri de Kiev’in hemen kapısında, çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden İrpin’de evini ve can dostlarını terk etmeyen Nastya Tikhaya... Genç kadın barınakta ölümden kurtardığı engelli köpeklerle verdiği fotoğrafla adını dünyaya duyurdu. Tikhaya o anı NTV’den Tuana Çiftci’ye anlattı.
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