Tren istasyonlarında savaşın acı yüzü

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 13. gününde devam ediyor. Rusya, sivillerin tahliyesi için başkent Kiev dahil 5 kentte geçici ateşkes ilan etti. Liviv kentinde binlerce kadın ve çocuk trenlere binerek Polonya’ya kaçıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaşın başladığı günden bu yana 1 milyon 735 bin mültecinin komşu ülkere geçtiğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 08.03.2022 - 11:08 | Son Güncelleme : 08.03.2022 - 11:23

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