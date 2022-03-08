Tren istasyonlarında savaşın acı yüzü

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 13. gününde devam ediyor. Rusya, sivillerin tahliyesi için başkent Kiev dahil 5 kentte geçici ateşkes ilan etti. Liviv kentinde binlerce kadın ve çocuk trenlere binerek Polonya’ya kaçıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaşın başladığı günden bu yana 1 milyon 735 bin mültecinin komşu ülkere geçtiğini açıkladı.
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