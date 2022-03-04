Süresiz oturma belgesi olduğu için çatışmasını istediler
Ukrayna'nın Rivne şehrinde yaşayan iş insanı Tamer Ünal, tüm yatırımını geride bırakıp ailesiyle savaştan kaçtı. Ancak sınır kapılarında büyük zorluk yaşadı. Süresiz oturma belgesi olduğu için Ukrayna askerleri silah vererek çatışmasını istedi. Büyükelçilik yardımıyla sınırdan çıkmayı başaran Tamer Ünal ailesiyle birikte Türkiye'ye ulaştı.
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