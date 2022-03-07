Tahliye kararı neden alındı ve nasıl olacak?

Ukrayna’daki Türk gazetecilerin güvenlik nedeniyle otobüslerle Kiev’den tahliye edilmesine karar verildi. NTV ekibinden Osman Terkan ve Cumhur Çatkaya da o gazeteciler arasında... Osman Terkan, tahliyenin nasıl olacağını ve hangi şehirlere gidileceğine dair son gelişmeleri anlattı.
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