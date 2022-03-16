Taşıyıcı anne yöntemiyle doğan bebekleri aileleri alamıyor
Ukrayna’da taşıyıcı annelik yasal... Hatta Ukrayna, yabancıların da bundan faydalanmasına izin veren az sayıdaki ülkelerden biri. Ancak bu durum savaş döneminde büyük bir zorluğa yol açtı, taşıyıcı annelik yönetimiyle doğan bebekleri, aileleri teslim alamıyor. Kiev yakınlarında, bir bodrum katta hemşireler anne-babalarına teslim edilemeyen bu bebeklere bakıyor.
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