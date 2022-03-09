Türk doktorlar 7 aylık Asia bebeği tedavi etti

Birleşmiş Milletler savaş nedeniyle Ukrayna’yı terk eden sivillerin sayısının 2 milyon 11 bin olduğunu açıkladı. Komşu ülkelere sığınan Ukraynalıların yardımına Türkiye koştu. AFAD ve UMKE ekipleri bölgede barınma ve gıda çalışmalarını yürütürken Türk doktorlar da sağlık hizmeti veriyor.

Haberler - NTV 09.03.2022 - 12:07 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 12:15

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