Ukrayna güzeli oğluyla yaşadıklarını anlattı, destek istedi

Ukrayna’nın eski güzellik kraliçesi Veronika Didusenko, Ukraynalıların daha fazla silahlandırılması için çağrıda bulundu. Didusenko, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlediği basın toplantısında, 7 yaşındaki oğluyla Ukrana’dan çıkmaya çalışırken yaşadıklarını anlattı. Ukraynalıların silah ve mühimmat desteğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Didusenko ‘‘İnsanlar aç, susuz halde buz gibi sığınaklarda ölüyor. Bu Putin’in terörizmi’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 09.03.2022 - 16:55 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 17:37

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