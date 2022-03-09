Ukrayna güzeli oğluyla yaşadıklarını anlattı, destek istedi
Ukrayna’nın eski güzellik kraliçesi Veronika Didusenko, Ukraynalıların daha fazla silahlandırılması için çağrıda bulundu. Didusenko, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlediği basın toplantısında, 7 yaşındaki oğluyla Ukrana’dan çıkmaya çalışırken yaşadıklarını anlattı. Ukraynalıların silah ve mühimmat desteğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Didusenko ‘‘İnsanlar aç, susuz halde buz gibi sığınaklarda ölüyor. Bu Putin’in terörizmi’’ dedi.
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