Ukrayna ordusu İHA’larla Rus zırhlılarını imha etti
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus askeri birliklerine İHA destekli operasyon düzenleyerek zırhlı araçları imha etti. ‘Leleka’ isimli İHA ile yapılan operasyonun görüntleri de paylaşıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 24 Şubat - 17 Nisan tarihleri arasındaki 20 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca 773 tank, 2 bin zırhlı askeri araç, 376 topçu atış sistemi, 127 çok namlulu roketatar, 66 hava savunma sistemi, 165 uçak, 146 helikopter, 148 İHA ve 8 gemi imha edildiği de yer aldı.
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