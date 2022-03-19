Ukrayna ordusuna ait zırhlı araçlar böyle imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait askeri araçlara ve bir depoya yapılan hava saldırısının görüntülerini paylaştı. İlk görüntülerde Ukrayna ordusuna ait bir keşif grubuna yapılan saldırı anı paylaşıldı. Görüntülerin devamında Ukrayna'ya ait bir askeri deponun vurulduğu belirtildi. Görüntüler Rusya ordusunun Hipersonik füzesi Hançer'i savaşta ilk kez kullandığını söylediği sırada yayınlandı.
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