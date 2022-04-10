Ukrayna Rus askerlerin mühimmat deposunu topçu atışlarıyla vurdu
Ukrayna Donbass’ta Rusya’ya ait bir mühimmat deposunu havaya uçurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı görüntüleri ‘‘Rus işgalciler sivil yerleşim alanlarını vurarak insanları öldürmek için mühimmat depoladı. Düşmanlara ölüm yaşasın Ukrayna’’ mesajıyla paylaştı. Ayrıca insansız hava aracı destekli bir operasyonda Rus askeri araçlarının imha edildiği anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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