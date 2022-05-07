Ukrayna Yılan Adası’na demirleyen geminin vurulma anını yayınladı

Ukrayna, Yılan Adası’na demirleyen Rusya’ya ait bir geminin insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde geminin ardından Rus füzelerinin bulunduğu bir binanın vurulma anı da paylaşıldı.

Haberler - NTV 07.05.2022 - 15:24 | Son Güncelleme : 07.05.2022 - 15:38

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