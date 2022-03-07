Ukrayna’da 4 kentte insani koridor açılacak

Rusya, Ukrayna’nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tahliyelerin havadan İHA’larla kontrol edileceğini açıkladı. Ayrıntıları NTV ekibinden Osman Terkan aktardı. (Kamera:Cumhur Çatkaya)
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