Ukrayna’da ilk yardım ekibinin çatışmanın ortasında kaldığı anlar
Rus askerleri tarafından Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlenen saldırıda, yaralılara müdahale eden sağlık ekibi çatışmanın ortasında kaldı. Görüntülerde, saldırının başlamasıyla çevredekilerin binaya sığınmaya çalıştıkları, sağlık görevlilerinden birininse yaralı kadının yanından ayrılmadığı görülüyor. Saldırının ardından sivilleri sığınaklarda kalmaya çağıran Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, ‘‘Şehrin sürekli saldırı altında kalan bölgelerindeki sivilleri tahliye etmeye devam ediyoruz. Paskalya Bayramı geliyor ve biz kesinlikle kazanacağız’’ dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.