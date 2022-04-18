Ukrayna’da ilk yardım ekibinin çatışmanın ortasında kaldığı anlar

Rus askerleri tarafından Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlenen saldırıda, yaralılara müdahale eden sağlık ekibi çatışmanın ortasında kaldı. Görüntülerde, saldırının başlamasıyla çevredekilerin binaya sığınmaya çalıştıkları, sağlık görevlilerinden birininse yaralı kadının yanından ayrılmadığı görülüyor. Saldırının ardından sivilleri sığınaklarda kalmaya çağıran Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, ‘‘Şehrin sürekli saldırı altında kalan bölgelerindeki sivilleri tahliye etmeye devam ediyoruz. Paskalya Bayramı geliyor ve biz kesinlikle kazanacağız’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 09:52 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 10:09

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ