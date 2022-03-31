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Ukrayna’da korkutan anlar

Ukrayna ordusu Rus birliklerini durdurmak için türlü yöntemlere başvuruyor. Başkent Kiev yakınlarındaki bir ana yola TM-62M tipi tanksavar mayınlar döşendi. Kentten ayrılmak için bu yolu kullanan Ukraynalı siviler de mayınların üzerinden geçti. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sivil araçların yavaş yavaş ilerleyerek mayınların üzerinden geçtiği görülüyor.

Haberler - ntv.com.tr 31.03.2022 - 10:28 | Son Güncelleme : 31.03.2022 - 10:34

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