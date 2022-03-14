Ukrayna’da sivil yerleşim yerleri bombardıman altında

Bir yanda insani koridorlar, bir yanda ateşkes görüşmeleri... Ve sahada devam eden çatışmalar... Rus saldırılarının 19'uncu gününde Ukrayna’dan savaşın acı yüzünü gösteren görüntüler gelmeye devam ediyor. Hava saldırılarında başkent Kiev’in yanısıra Sumi, Herson ve Mariupol’de sivil yerleşim yerleri vuruluyor.

Haberler - ntv.com.tr 14.03.2022 - 15:30 | Son Güncelleme : 14.03.2022 - 15:55

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ