Ukrayna'daki fabrikada askerler için çelik yelek üretiliyor
Ukrayna'da Rus işgaline karşı tüm ülke seferber olmuş durumda. Fabrikalar da cephedeki askerlere destek için çalışıyor. Zaporijya kentinde bahçe mobilyaları üreten bir fabrika savaşta askerler için kurşun geçirmez yelekler yapmaya başladı.
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