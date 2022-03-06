Ukraynalı anneden sığınak videosu

Rusya’nın Harkov kentindeki bir sığınakta iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren anne, çektiği videoyu Ankara’daki kardeşine gönderdi. Çocuklarının sığınaktaki durumunu gözyaşları içinde anlatan Ukraynalı anne ‘‘Bakın çocuklarımız nerede ve nasıl oyun oynuyor? Sığınakta her gün ölümü bekliyoruz’’ dedi. 5 yıldır Türkiye’de yaşayan Tetyana Akçar, ablasının videosunu ağlayarak izledi ve cep telefondan her saat onlara yazıp ‘‘Yaşıyor musunuz?’’ diye sorduğunu anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.