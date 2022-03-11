Ukraynalı askerlerin köyü kurtarmak için ormanda ilerleyişi
Ukraynalı askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyde Rus güçleriyle savaşırken görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde askerler, işgal altındaki köyü kurtarmak için ormanda ilerlerken görülüyor. Yoğun ateş altındaki askerlerin ellerindeki telsizlerden ‘‘İki tank geliyor. Kontrol noktasını tutun, saldırıya devam edin’’ mesajı duyuluyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.