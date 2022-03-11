Ukraynalı askerlerin köyü kurtarmak için ormanda ilerleyişi

Ukraynalı askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyde Rus güçleriyle savaşırken görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde askerler, işgal altındaki köyü kurtarmak için ormanda ilerlerken görülüyor. Yoğun ateş altındaki askerlerin ellerindeki telsizlerden ‘‘İki tank geliyor. Kontrol noktasını tutun, saldırıya devam edin’’ mesajı duyuluyor.

Haberler - ntv.com.tr 11.03.2022 - 16:11 | Son Güncelleme : 11.03.2022 - 16:28

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