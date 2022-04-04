Ukraynalı çift, sığınak olarak kullanılan istasyonda evlendi
Ukrayna’nın Harkov kentinde bir çift, Rus bombardımanından korunmak için sığındıkları metro istasyonunda dünya evine girdi. Nikahı kıyan Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, genç çiften çok sayıda çocuk yapmalarını istedi ve ‘‘Çocuk devamlılık, yaşam anlamına gelir. Rus ordusunun saldırıları size engel olamadı. Bu da Ukrayna halkının ruhunu gösteriyor. Ukrayna dize gelmeyecek” dedi. Düğüne, savaşın başından bu yana metro istasyonunda yaşam mücadelesi veren Ukraynalılar katıldı.
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