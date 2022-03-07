Ukraynalı çocuk bin kilometre kat ederek Slovakya’ya kaçtı
Ukrayna’da bir anne, 11 yaşındaki çocuğunu ölümden kurtarabilmek için tek başına Slovakya’daki akrabalarının yanına göndermek zorunda kaldı. Çocuk tam bin kilometreyi tek başına katetti. Slovak yetkililer çocuğu sınırda karşılayarak akrabalarıyla buluşturdu.
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