Ukraynalı iki askerin nikahı kontrol noktasında kıyıldı
Ukrayna’da acı ve gözyaşının yerini kısa süreliğine de olsa mutluluk aldı. Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri’nden Lesia Ivashchenko ve Valeriy Fylymonov, Kiev’deki bir kontrol noktasında evlendi. Asker arkadaşlarının yanısıra eski boks şampiyonu olan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da çiftin mutlu anlara şahitlik yaptı.
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