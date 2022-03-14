Ukraynalı kadın kendisini kurtaran itfaiyeciye böyle teşekkür etti
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında başkent Kiev’deki 9 katlı apartmanın vurulduğunu ve 2 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri, saldırı sonrasında yangın çıkan apartmandaki 63 kişiyi tahliye edebilmek için yoğun çaba harcadı. Yaşlı bir kadın kendisini kurtaran itfaiyeciyi öperek teşekkür etti.
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