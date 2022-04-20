Ukraynalılar savaşta ölen asker için sokaklarda diz çöktü

Ukraynalılar, Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk’u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı. Hmelnitski kentinde düzenlenen törende, askerin arkadaşları ve yakınları cenaze konvoyunun geçiş güzergahındaki sokaklarda diz çöktü.

Haberler - ntv.com.tr 20.04.2022 - 09:58 | Son Güncelleme : 20.04.2022 - 10:43

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