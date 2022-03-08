Ukrayna’nın İsrail Büyükelçisi savunma için destek istedi
Ukrayna’nın İsrail Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, miğferle basın toplantısı düzenledi. İsrail’in ülkesine savunma amaçlı askeri malzeme göndermemesine tepki gösteren büyükelçi ‘‘Bu miğferle nasıl insan öldürülebilir, biri bana anlatsın’’ dedi.
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