Ülkelerini arkalarında bırakıp kaçıyorlar

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının 13’üncü gününde Ukraynalılar ülkelerinden kaçmaya devam ediyor. Ukrayna’'da sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için uzlaşılan ateşkes, Türkiye saatiyle 10.00’da başladı. Abluka altındaki Kiev, Çernihiv, Sumi, Harkov ve Mariupol’de açılan insani koridorlar sayesinde Ukraynalılar ülkedelerinden kaçıyor.
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