Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın

Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ne her yönden ateş açtığını söyledi. Dışişleri Bakanı, Rus ordusunun ateşi derhal durdurması ve itfaiyecilerin güvenliğinin sağlaması gerektiğini ifade etti. Kuleba, yangın çıkan nükleer santralde patlama olması halinde Çernobil'deki patlamadan on kat daha büyük olacağını belirtti.
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NTV Haber 04.03.2022 - 04:06| Son Güncelleme : 04.03.2022 - 04:24
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