Zelenksi konuşmasının sonunda bir video izletti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Kongresi’ne video konferans yöntemiyle bağlanarak açıklamalarda bulundu. Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurgulayan Zelenski, ‘‘Rusya binlerce kişi için gökyüzünü ölüm kaynağı haline getirdi. Bu teröre dünyadan bir yanıt istiyoruz’’ dedi. Zelenski konuşmasının sonunda Kongre’ye, kentlerin vurulmadan önceki ve sonraki durumlarını anlatan bir video da izletti. Ayrıntıları NTV temsilcisi Hüseyin Günay aktardı.
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