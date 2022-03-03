Zelenski: Bunlar devlet savaşçısı değil, kullanılmış kayıp çocuklar

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından Ukraynalılara seslendi. ‘‘Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Ukrayna halkına hayranım. Rusları utanç içinde uzaklaştıracağız’’ diyen Zelenski, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 03.03.2022 - 09:29 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 09:45

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