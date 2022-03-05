Zelenski sert konuştu: Rusya'ya yeşil ışık yaktınız
Ukrayna hava sahasının kapatılması talepleri Batı'dan kabul görmeyen Zelenski çok sert açıklamalarda bulundu. Batı'nın, "Ukrayna'yı bombalaması için Rusya'ya yeşil ışık yaktığını" söyleyen Zelenski, "Batılı liderleri zayıf ve kendilerine güvensiz" olmakla suçladı.
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