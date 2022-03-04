Zelenski: Termal kameralı Rus tankları nereye ateş ettiğini biliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Avrupa’ya ‘harekete geçin’ çağrısı yapan Zelenski, ‘‘Rus tankları Avrupa’nın en büyük santralini vuruyor. Bu tanklar termal kameralarla donatılmış durumda. Yani onlar nereye ateş ettiklerini biliyor. Avrupa artık uyanmalı. Bir patlama olursa Avrupa’nın sonu olur’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 04.03.2022 - 09:41 | Son Güncelleme : 04.03.2022 - 09:55

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