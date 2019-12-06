2020 Pirelli Takvimi tanıtıldı (Galaya yoğun ilgi)
Paolo Roversi tarafından fotoğraflanan Looking for Juliet (Juliet’i Aramak) temalı 2020 Pirelli Takvimi'nin Verona’daki Teatro Filarmonico’da tanıtımı yapıldı. Roversi takvimi, “Juliet'i ararken masumiyet, güç, güzellik, duyarlılık ve cesaret yani seven bir kadının tüm nitelikleriyle dolu saf bir ruhu bulmaya çalışıyordum" sözleriyle anlatıyor. Shakespeare'in zamansız trajedisinden ilham alan ve “Her kadının içinde bir Juliet vardır” diyen Paolo Roversi, bu yıl 47. edisyonu yayımlanan The Cal için Claire Foy, Mia Goth, Chris Lee, Indya Moore, Rosalía, Stella Roversi, Yara Shahidi, Kristen Stewart ve Emma Watson ile çalıştı. NTV ekibinden Gülay Afşar, bu isimlerden bazılarıyla konuştu.
06.12.2019 - 12:59| Son Güncelleme : 06.12.2019 - 13:33
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.