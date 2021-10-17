65 bin TL’lik iş teklifi: Simpsonlar’ı izleyip kehanetleri bulabilir misiniz?
ABD’nin en uzun soluklu dizisi ‘The Simpsons’ gerçek hayattaki bazı olayları yıllar öncesinden tahmin ettiği iddialarıyla sık sık gündeme geliyor. Dizinin gizli mesajlarını çözmek için İngiltere merkezli bir şirket harekete geçti. 33 sezonun tamamını izleyerek gözden kaçan kehanetleri bulana 5 bin sterlin yani yaklaşık 65 bin TL para ödenecek.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.