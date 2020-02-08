9 Kere Leyla'dan ilk tanıtım

Haluk Bilginer'in puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy'de En İyi Erkek Oyuncu seçilmesinin ardından ilk projesi olan 9 Kere Leyla’nın ilk tanıtımı yayınlandı. Bilginer'e Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy'un eşlik ettiği 9 Kere Leyla, mart ayında izleyiciyle buluşacak.
08.02.2020 - 12:40| Son Güncelleme : 08.02.2020 - 12:45
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