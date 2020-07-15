Acun Ilıcalı'dan teşekkür mesajı (Galataport İstanbul'da muhteşem final)
Survivor 2020 tamamlandı. Cemal Can şampiyonluk kupasını kaldırdı. 2 gün süren final heyacanına yakın tarihin en önemli projelerinden Galataport İstanbul ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 200 yıldır halka kapalı olan alan Survivor izleyicisine kapılarını açtı. Acun Ilıcalı canlı yayınlanan finalde, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e teşekkürlerini iletti.
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NTV 15.07.2020 - 11:18| Son Güncelleme : 15.07.2020 - 12:13
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