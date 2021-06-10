Ada Masalı 1. bölüm fragmanı

Star’ın yeni dizisi Ada Masalı seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolünü paylaştığı Ay Yapım’ın romantik yaz dizisi Ada Masalı’nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Çekimleri İzmir’de devam eden Ada Masalı, ilk bölümüyle 15 Haziran Salı günü saat 20.00’de Star’da.
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10.06.2021 - 10:07| Son Güncelleme : 10.06.2021 - 10:11
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