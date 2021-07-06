Ada Masalı 4. yeni bölüm 2. ön izleme

Başrollerinden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un oynadığı yeni romantik yaz dizisi Ada Masalı'nın 4. bölümünden yeni bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Adadan ayrılacak olan Haziran, Poyraz’ın bu konuda sessiz kalmasına tepki gösteriyor. Haziran’ın adadan ayrılmasından içten içe memnuniyetsiz olan Poyraz’ın duygularını saklaması ise ikili arasındaki gerginliğin büyümesine sebep oluyor.
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06.07.2021 - 13:11| Son Güncelleme : 06.07.2021 - 13:16
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