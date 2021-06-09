Akrep 25. yeni bölüm 2. fragmanı

Akrep, 10 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de 25. bölümüyle Star TV ekranında olacak. Yeni bölümde Ahmet, adamının namlusunun ucunda korkuyla bekleyen Perihan’ı ve Ferda’yı tuzağa çekip onlara bir oyun oynar. Oyuna göre aralarından biri sevdiği kişi için canından vazgeçecektir. Aras ve Duru nikahın kıyılacağı yerde Perihan’ı beklerken kaçırıldığını öğrenir ve nikahı iptal edip Perihan’ı kurtarmaya gider. Ahmet’in tehlikeli oyunu ise trajik bir şekilde sonuçlanır.
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09.06.2021 - 12:32| Son Güncelleme : 09.06.2021 - 12:36
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