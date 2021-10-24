Alec Baldwin’in kazayla katil olduğu olayda ses kaydı ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in film setinde yaşanan ölüm, dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Görüntü yönetmeninin yaşamına mal olan olayda, kuru sıkı silaha gerçek merminin nasıl ve kim tarafından yerleştirildiği, silahın neden kontrol edilmeden Baldwin’e verildiği henüz netlik kazanmadı. Ancak olayın hemen ardından acil durum hattı 911’i arayan bir set çalışanının telefon diyaloğu Amerikan basınında paylaşıldı.
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