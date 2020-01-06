Altın Küre'ye damga vuran sözler: Patricia Arquette, İran'ı tehdit eden Trump'a böyle tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın kültürel mirasını bombalamakla tehdit etmesi Altın Küre ödül törenine de damga vurdu. Ünlü oyuncu Patricia Arquette, ödül töreninde, "İlerde geriye dönüp bakınca kimse bugün Altın Küre'yi hatırlamayacak. Bir ülkenin kültürel mirasını vurmakla tehdit eden bir başkanı hatırlayacak" dedi. (Dünyanın Haberi, NTV Haber)

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