Angelina Jolie’nin babası Jon Voight'tan Beyaz Saray dansı

Ünlü yıldız Angelina Jolie’nin kendisi gibi oyuncu olan babası Jon Voight, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulusal Sanat Madalyası ile onurlandırılmadan önce yaptığı dansla gündemde. Amerikan medyası Voight'ın dansıyla Trump'tan rol çaldığını yazdı.

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