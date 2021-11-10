Star'ın yeni dizisi Annemizi Saklarken'den 2. tanıtım
Star’ın yeni dizisi Annemizi Saklarken'in ikinci tanıtımı yayınlandı. Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı dizide, henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar’ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
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Haberler 10.11.2021 - 14:34| Son Güncelleme : 10.11.2021 - 14:53
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