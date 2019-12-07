Annesini ilk kez duyan bebeğin sevinci

İngiltere’de doğuştan işitme engelli 4 aylık bebek Georgina Addison, özel bir cihaz yardımıyla annesinin sesini ilk kez duydu.
Babası, bebeğinin sevincini görüntüledi ve Twitter hesabından paylaştı. Georgina bebeğin, annesinin ‘merhaba’ demesine verdiği tepki, kısa sürede en çok izlenen videolar arasında yer aldı.

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