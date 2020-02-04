“Aracı olmanın direkt yardım yapmaktan hiçbir farkı yok”
NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur 'İhtiyaç Haritası'nı İyi Hikayeler'de yorumladı: "Muazzam bir verimliliği ve sürdürülebilirliği artıran ve gerçekten herkesin 'hangisi bana uygun, hangisini daha çok isterim'i tek çatı altında görebileceğiniz bir şey. Sadece talep yönü değil arz yönüde var. Siz de ben bir şey yapmak istiyorum dediğiniz zaman bu bir pazar yeri gibi bir şey oluyor. Aracılık oluyor bunun adı. Aslında normalde de yardım için vesile olduğunuz kabul edilir. Aracılıkla, direkt yapmanın hiçbir farkı yok. Aynı yardımı 100 kişi paylaşsın herkes aynı berekete sahip olur. Herhangi bir şeye aracı olmak da “biz de bir imkan yoktur” diyelim ki buna aracı olalım, birisini oraya dahil edelim. Sadece onu fiilen kimin yaptığı hiç önemli değil. Biz yapmasakta hiçbri şey insanlar hayatta kalıyor zaten. Kimsenin yardımına aslında birey olarak kimse muhtaç değil. Siz yapmazsanız bir başkası yapıyor. Siz vesile olduğunuz içni kendinle buluşmanı vesile kılıyor. Bu onun çok güzel bir göstergesi. " Berfu Güven ve Erden Timur ile İyi Hikayeler NTV'de
ntv.com.tr 04.02.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 04.02.2020 - 14:42
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