Babil dizisi 1. Bölüm 2 Fragman (Yayın tarihi açıklandı)
Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, Star TV ekranlarında yayınlanacak Babil dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Babil dizisinin yayın tarihi de açıklandı. Babil dizisi 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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