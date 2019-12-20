Babil dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Babil dizisinin ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, merakla beklenen Babil dizisi, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yakında Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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