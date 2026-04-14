Barış Arduç hayranlarını şaşırttı: Altın madalya kazandı
14.04.2026 09:37
Son Güncelleme: 14.04.2026 09:38
NTV - Haber Merkezi
Barış Arduç, İtalya'nın Milan kentinde düzenlenen Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship'ta bir başarıya imza attı. Oyuncu, 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde altın madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.
