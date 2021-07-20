Bayramın vazgeçilmezi kavurma

Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezlerinden biri de kavurma... Bayramın ilk günü sofralarda yerini alan kavurmayı, yumuşak yapmak hem çok önemli, hem de zor... Şeflere göre işin püf noktası kuyruk yağı ve ateşin miktarı... (Haber:Beyzanur Özer Kamera:İsmail Kamit)
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ntv.com.tr 20.07.2021 - 11:37| Son Güncelleme : 20.07.2021 - 11:42
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