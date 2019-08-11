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Behzat Uygur'un babası Nejat Uygur'la duygusal anısı: "Doya doya hasta yatağında öptüm" (O Anın Hikayesi)
11.08.2019 - 19:57

Oyuncu Behzat Uygur, NTV'nin bayram ekranının özel buluşmalarından “O Anın Hikayesi” programında Gülay Afşar’ın konuğu oldu. Ünlü oyuncu, çocukluğundan anne-babası Nejat-Necla Uygur hakkında bilinmeyenlere, “Şahane Pazar” kariyerinin nasıl başladığından yeni projelerine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Babası Nejat Uygur’un kendisine kıyasla çok daha otoriter baba olduğunu anlatan Behzat Uygur, yayın sırasında duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncu babasıyla ilgili samimi bir de itirafta bulundu: “Babamı doya doya hasta yatağında öptüm. Bunu engelleyen bir insan değildi ama biraz çekiniyorduk. Aslında geceleri oyundan geldiği zaman yanına çağırıp, ‘Baci’ derdi bana, göbeğimden öperek şefkatini gösterirdi. Fakat arada öyle bir mesafe oluyor ki evlat olarak siz onu yapamıyorsunuz.”

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