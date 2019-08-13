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Bennu Yıldırımlar: Ahlat Ağacı’nda herkes iyiydi, ben kötüydüm
13.08.2019 - 17:18

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, NTV'nin bayram ekranının özel buluşmalarından “O Anın Hikayesi” programında Gülay Afşar’ın konuğu oldu. Başarılı oyuncu, tiyatro serüveninden “Süper Baba” ve “Yaprak Dökümü” ile yıldızlaştığı televizyon kariyerine, Cannes Film Festivali’ne katıldıkları “Ahlat Ağacı” filmindeki performansına ve festivaldeki fotoğraf krizine kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. Nuri Bilge Ceylan imzalı “Ahlat Ağacı”nda Asuman Karasu karakterini canlandıran ünlü oyuncu, filmde kendi performansını kötü bulduğunu açıkladı ve “Filmi büyük bir heyecanla izledik herkesle beraber. Kendimi kötü buldum. Herkes iyiydi, ben kötüydüm. Tabii o başka bir ruh hali" dedi.

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